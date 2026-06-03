Nel match di quarti di finale a Roland Garros, Flavio Cobolli ha battuto Felix Auger-Aliassime in quattro set, con i punteggi di 4-6, 6-4, 6-4 e 6-4, dopo tre ore e 24 minuti di gioco. Cobolli ha superato il canadese, conquistando così l’accesso alla semifinale del torneo. La partita si è conclusa con l’azzurro che ha prevalso nel quarto set dopo aver recuperato il secondo e il terzo.

Uno spettacolo targato Flavio Cobolli: l’azzurro sconfigge 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 il canadese Felix Auger-Aliassime dopo tre ore e 24 minuti di gioco e vola in semifinale. Due notizie ottime per il tennis italiano: dopo il derby tra i due Matteo (Arnaldi e Berrettini), uno dei due affronterà Cobolli in semifinale per un altro derby azzurro. Questo significa che un italiano è sicuro di essere in finale domenica. Per Flavio è la prima semifinale in un torneo dello Slam, ha mostrato di essere solido e bravo a far girare la partita in suo favore nel momento più difficile sotto di un set e sotto all’inizio del secondo parziale. Le parole di Cobolli. Inizio ringraziando voi, grazie al pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Urlo Cobolli: Auger-Aliassime sconfitto in quattro set, Flavio vola in semifinale al Roland Garros

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