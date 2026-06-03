Un tennista italiano ha superato il canadese in quattro set, qualificandosi per le semifinali del Roland Garros. L’incontro è durato circa tre ore, con il vincitore che ha conquistato il passaggio del turno grazie a una serie di scambi intensi e a una buona gestione delle energie. Il match si è concluso con un punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, 7-5. La vittoria permette al giocatore di avanzare nella competizione principale sulla terra battuta.

Quando è entrato in campo contro Felix Auger-Aliassime, pochi immaginavano che sarebbe riuscito a reggere per ore l’urto di uno dei giocatori più potenti del circuito. E invece, punto dopo punto, Flavio Cobolli ha dimostrato di meritare il palcoscenico dei grandi, trasformando un quarto di finale complicatissimo in una delle vittorie più importanti della sua carriera. L’avvio non era stato dei migliori. Il canadese, testa di serie numero 4 del torneo, aveva sfruttato la propria esperienza e la forza al servizio per aggiudicarsi il primo set 6-4, dando l’impressione di poter controllare la partita. Cobolli però non si è disunito, ha continuato a spingere da fondo campo e soprattutto ha iniziato a leggere sempre meglio il gioco dell’avversario. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Cobolli a un passo dalla storia: piega Auger-Aliassime e vola in semifinale al Roland Garros

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