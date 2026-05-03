Nel bar in piazza un vulcano di donna che vuole animare il centro | Evento underground nel parcheggio sotterraneo

Un evento underground si svolge nel parcheggio sotterraneo di una piazza centrale, attirando l’attenzione di molti. La protagonista principale è una donna che desidera portare energia e vitalità nella zona, coinvolgendo i giovani e invitandoli a esprimersi con libertà. La manifestazione, ancora in corso, mira a creare uno spazio di confronto e di stimolo nel cuore della città.

Un vulcano di donna, con tanta voglia di movimentare il centro di Forlì e, nel contempo, invitare i giovani a esprimersi con coraggio. E' Juljana Milloshaj, titolare di "You Café", locale situato in Piazza Saffi aperto 6 anni fa che ha programmato una serata di arte e musica giovanile all'interno.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Vandali (minorenni) in azione nel parcheggio sotterraneo: estintori svuotati e danni alla strutturaAncora vandali in azione in Brianza, stavolta però minorenni e addirittura sotto i 14 anni. Si scatenano nel parcheggio sotterraneo di Rivoli svuotando gli estintori (anche sulle auto parcheggiate), denunciati tre ragazzi autori della bravataI carabinieri della stazione di Rivoli hanno individuato e denunciato, a marzo 2026, tre ragazzi di età compresa tra 14 e 17 anni, tutti residenti...