L’Associazione di categoria ha annunciato la disponibilità a partecipare a un tavolo di confronto sul progetto di un parcheggio sotterraneo, che potrebbe influenzare anche la riqualificazione della piazza. Ha inoltre offerto il supporto delle proprie guide turistiche per eventuali attività di approfondimento o promozione. La proposta mira a coinvolgere diverse parti interessate per discutere delle possibili modalità di intervento e delle ricadute sulla zona.

"Si può dare vita a un tavolo per discuterne assieme. Noi siamo a completa disposizione, anche con le nostre guide turistiche. Non solo la chiesa, che è preziosa da ogni punto di vista: anche quellaa piazza ha un enorme potenziale. Si potrebbe creare un parcheggio sotterraneo e sfruttare lo spazio per organizzare iniziative". Giancarlo Tonelli (foto), direttore di Confcommercio Ascom Bologna, interviene sulla chiesa del Baraccano: la struttura, che si trova tra i giardini Margherita e via Santo Stefano, versa oggi in stato di abbandono e viene aperta solo un’ora a settimana. Per il resto, il suo portone rimane chiuso a credenti, turisti, cittadini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anche Ascom in campo: "Parcheggio sotterraneo. Così rivive anche la piazza"

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