Uomo investito e ucciso da un treno questa mattina | tragedia a Pignataro Maggiore

Un uomo è stato investito e ha perso la vita da un treno questa mattina a Pignataro Maggiore. L’incidente è avvenuto all’alba, causando l’interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Cassino per alcune ore. La circolazione è stata ripristinata dopo i rilievi e le operazioni di soccorso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.

L'incidente si è verificato all'alba di oggi e ha bloccato per ore la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Cassino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Travolto e ucciso in stazione dal Frecciarossa Pescara-Milano

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