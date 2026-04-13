Tragedia alla stazione Trastevere | investito e ucciso da un treno in transito

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 13 aprile presso la stazione Trastevere, dove un uomo di mezza età è stato investito e ucciso da un treno in transito. La scena si è svolta davanti ai passeggeri in attesa sulla banchina, con l’impatto che ha causato sconcerto tra i presenti. Le autorità sono intervenute per i rilievi e la gestione della situazione.

Un impatto terribile, davanti ai passeggeri in attesa sulla banchina. Un uomo di mezza età è morto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, dopo essere finito sotto un treno in transito alla stazione Trastevere.Il dramma si è consumato intorno alle 18:50. Secondo le prime ricostruzioni.🔗 Leggi su Romatoday.it Tragedia alla stazione di Civitavecchia: giovane muore investito da un treno regionaleCivitavecchia, 27 gennaio 2026 – Dramma nel tardo pomeriggio di ieri alla stazione ferroviaria di Civitavecchia, dove un giovane ha perso la vita... Leggi anche: Tragedia alla stazione di Spoleto: uomo di 40 anni investito da un treno