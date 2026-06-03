Un uomo di 37 anni è stato ferito con un'arma da taglio nel primo pomeriggio nel centro di Napoli. Attualmente si trova in prognosi riservata. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 37 anni è stato ferito con un’arma da taglio. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio nel centro di Napoli. Il 37enne è stato soccorso e portato all’ ospedale Cardelli di Napoli, dove è ricoverato in prognosi riservata. La dinamica di quanto accaduto è in fase di ricostruzione. Stanno indagando gli agenti della locale Squadra Mobile e del Commissariato Dante. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Anteprima24.it - Uomo ferito con un’arma da taglio a Napoli, è in prognosi riservata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notte di violenza tra Napoli e provincia

Notizie e thread social correlati

Napoli, 43enne ferito al collo con un’arma da taglio a Porta CapuanaUn uomo di 43 anni, di origini brasiliane, è stato colpito al collo con un’arma da taglio in prossimità di piazza Principe Umberto e Porta Capuana,...

Schianto tra auto e motocicletta. Ferito un uomo di 51 anni: ricoverato in prognosi riservataUn incidente tra un’auto e una motocicletta si è verificato ieri mattina intorno alle 11.

Temi più discussi: Bergamo, ferito passante con freccia scagliata da auto: un fermato; L'uomo ferito con il dardo di una fiocina conosceva il suo aggressore; Carvico, colpo di fiocina al petto, ferito un 59enne nel parcheggio dell’Iperal: fermato il presunto responsabile; Carvico, l’uomo ferito con un dardo di fiocina: arrestato un uomo di Terno d’Isola. Il perché, però, rimane (per ora) un mistero.

SI RIBALTA CON IL QUAD, 55ENNE GRAVEMENTE FERITO Un uomo di 55 anni di Sala Consilina è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente stradale avvenuto in... x.com

Ferito dal colpo di fiocina nel parcheggio dell’Iperal di Carvico: sua moglie conosceva l’aggressoreI carabinieri hanno fermato e portato in carcere un uomo di 59 anni di Terno d'Isola. In casa aveva undici coltelli, un machete e un fucile da sub ... milano.repubblica.it

Carvico, l’uomo che ha sparato la fiocina conosceva la moglie del feritoLa freccia sparata da 10 metri, l’accusa è di tentato omicidio. Aggressore e ferito si conoscevano, ancora non chiaro il movente. ecodibergamo.it