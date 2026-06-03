Uomo ferito con un’arma da taglio a Napoli è in prognosi riservata

Da anteprima24.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 37 anni è stato ferito con un'arma da taglio nel primo pomeriggio nel centro di Napoli. Attualmente si trova in prognosi riservata. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 37 anni è stato ferito con un’arma da taglio. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio nel centro di Napoli. Il 37enne è stato soccorso e portato all’ ospedale Cardelli di Napoli, dove è ricoverato in prognosi riservata. La dinamica di quanto accaduto è in fase di ricostruzione. Stanno indagando gli agenti della locale Squadra Mobile e del Commissariato Dante. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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