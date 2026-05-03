Un incidente tra un’auto e una motocicletta si è verificato ieri mattina intorno alle 11.30 sulla provinciale 90. Un uomo di 51 anni, motociclista residente in provincia, è rimasto ferito nell’impatto ed è stato trasportato in ospedale. Attualmente si trova in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e il controllo della viabilità.

È in gravi condizioni un motociclista cremasco che ieri, intorno alle 11.30 sulla provinciale 90, si è scontrato con un’automobile. Il motociclista, 51 anni, di Crema, è stato rianimato sul posto e poi trasportato in elicottero all’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato accolto in codice rosso. Secondo i rilievi eseguiti dai carabinieri di Rivolta d’Adda, una vettura, condotta da un uomo di 48 anni di Arzago d’Adda, è uscita dalla strada vecchia per Casirate senza accorgersi che da Rivolta d’Adda, con direzione Cassano, stava arrivando una moto 1200 condotta dal cinquantunenne. Lo scontro tra l’auto e la moto è stato tremendo e il motociclista è finito a terra.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Schianto tra auto e motocicletta. Ferito un uomo di 51 anni: ricoverato in prognosi riservata

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