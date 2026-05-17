Napoli 43enne ferito al collo con un’arma da taglio a Porta Capuana

Un uomo di 43 anni, di origini brasiliane, è stato colpito al collo con un’arma da taglio in prossimità di piazza Principe Umberto e Porta Capuana, nel centro di Napoli. L’incidente si è verificato in una zona trafficata della città, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le verifiche e i rilievi del caso. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

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Un 43enne di origini brasiliane è stato ferito al collo con un’arma da taglio tra piazza Principe Umberto e Porta Capuana a Napoli. Indagini in corso. Ancora violenza nell’area di Porta Capuana. Un uomo di 43 anni, di origini brasiliane, è rimasto ferito al collo con un’arma da taglio nella zona di piazza Principe Umberto. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il 43enne sarebbe stato colpito da un altro straniero al termine di un episodio sul quale sono ora in corso le indagini dei carabinieri. Dopo il ferimento, l’uomo avrebbe raggiunto i militari della stazione di San Pietro a Patierno presenti nei pressi di Porta Capuana, chiedendo aiuto. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, 43enne ferito al collo con un’arma da taglio a Porta Capuana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli- Ferite due ragazze per sparatoria nel centro storico,indaga @ArmadeiCarabinieriUfficiale Sullo stesso argomento Agguato a Marano di Napoli, 43enne ferito a colpi d’arma da fuocoL’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da quattro proiettili mentre si trovava in auto, a Marano di Napoli. Grave un 14enne ferito con arma da taglio a MilanoUn ragazzino di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato trovato ferito da alcuni colpi d’arma da... Napoli, 43enne brasiliano ferito al collo da una coltellataQuesta mattina, un 43enne di origini brasiliane è stato ferito al collo con un’arma da taglio. A colpirlo, secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, un uomo di origini marocchine. Sarebbe ... napolivillage.com Napoli, 43enne accoltellato al collo: ancora violenza nell'area di Porta CapuanaAncora una notte di violenza a Napoli. Un 43enne di origini brasiliane è stato ferito al collo con un’arma da taglio. A colpirlo, secondo una prima ricostruzione ancora da ... ilmattino.it