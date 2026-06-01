Uomini e Donne ha concluso la stagione 2025-2026 il 29 maggio. Tra i momenti più discussi c’è stata la scelta di Ciro Solimeno, che ha optato per Elisa Leonardi dopo un percorso televisivo molto turbolento. La reazione della sua ex, Martina De Ioannon, è stata al centro dell’attenzione, specialmente durante una diretta social in cui ha risposto a domande dei fan. Ciro ed Elisa: grande passo dell’ex tronista e decisione sulla convivenza Il percorso di Ciro e Martina. Ciro Solimeno e Martina De Ioannon hanno vissuto una storia intensa all’interno di Uomini e Donne. La loro relazione si è conclusa in modo tumultuoso, con Ciro che ha poi deciso di concentrarsi su altre corteggiatrici, tra cui Elisa Leonardi e Martina Calabrò. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Martina De Ioannon e le domande sulla scelta di Ciro Solimeno: come ha risposto

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Martina De Ioannon risponde alle domande sul suo ex Ciro Solimeno

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