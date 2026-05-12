Durante la registrazione di oggi di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha annunciato la sua decisione di lasciare il programma insieme a Elisa Leonardi. La scelta è stata comunicata ufficialmente in diretta, lasciando Martina, che era presente in studio, visibilmente sorpresa dalla notizia. La trasmissione ha mostrato anche le reazioni delle persone coinvolte al momento della decisione di Ciro.

Nella registrazione di Uomini e Donne di oggi Ciro Solimeno ha finalmente fatto la sua scelta decidendo di lasciare la trasmissione insieme ad Elisa Leonardi. Le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni rivelano che il tronista era molto emozionato, dopo aver rivisto alcuni dei momenti trascorsi con le sue corteggiatrice ha fatto entrare Martina Calabrò in studio. Con grande sensibilità le ha detto di non essere la sua scelta, qual è stata la sua reazione? Nonostante la delusione la ragazza in modo molto maturo gli ha detto di non poter dire nulla se la sua decisione è stata dettata dal cuore, gli ha anche augurato di essere felice. Dopo aver...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Anticipazioni Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha scelto Elisa: la reazione di Martina

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Uomini e Donne, Trono Classico - La confessione di Ciro

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