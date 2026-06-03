Uomini e Donne 2026-2027 Armando Incarnato ci sarà? Le sue parole

Si parla già della stagione di Uomini e Donne 2026-2027 grazie alle parole di Armando Incarnato. L’ex protagonista del trono over, assente dal programma da oltre un anno, ha risposto alle domande dei fan sui social riaprendo uno scenario che molti telespettatori continuano a seguire con interesse. Grande traguardo per Cinzia Paolini: messaggio inaspettato su Maria De Filippi Le parole di Armando su Uomini e Donne. Armando Incarnato ha scelto le sue Instagram Stories per interagire con chi continua a seguirlo dopo l’esperienza a Uomini e Donne 2026-2027. Tra le domande ricevute, una in particolare ha attirato l’attenzione: “Non ritorneresti a Uomini e Donne?”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne, Trono Over - Le frequentazioni di Marco

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