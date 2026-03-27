Uomini e Donne Cristiana Anania punge Sara Gaudenzi? Le sue parole fanno discutere

La scelta di Sara Gaudenzi, trasmessa il 24 marzo 2026, ha suscitato reazioni tra alcuni ex partecipanti del programma Uomini e Donne. Recentemente, una delle protagoniste, Cristiana Anania, ha commentato pubblicamente sulla vicenda, attirando l’attenzione sui social e tra gli spettatori. Le sue dichiarazioni hanno diviso i commentatori e generato discussioni online sulla vicenda.

La scelta di Sara Gaudenzi, andata in onda il 24 marzo 2026, ha scatenato reazioni da parte di ex protagonisti di Uomini e Donne. L’ex tronista Cristiana Anania, subito dopo la messa in onda dell’uscita dal programma con Alessio Rubeca, ha pubblico un messaggio social che sembra proprio una frecciatina alla sua ex collega. Scopriamo insieme cosa ha scritto e cosa è successo in studio. Matteo in lacrime dopo la scelta di Sara: le sue parole La scelta di Sara Gaudenzi in studio. Nel corso della puntata di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ha deciso di concludere il suo percorso scegliendo Alessio Rubeca. Una decisione arrivata al termine di una registrazione particolarmente intensa, in cui la tronista ha spiegato di aver percepito differenze caratteriali troppo forti con Matteo Stratoti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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