Un'analisi tecnica di Digital Foundry ha valutato positivamente Saros, concentrandosi sulla versione PS5 Pro. La nuova esclusiva sviluppata da Housemarque viene descritta come stabile e spettacolare, con un'attenzione particolare al mantenimento dei 60 fps anche durante le scene più intense. Tuttavia, la versione per la console base presenta alcuni compromessi rispetto alla versione più potente.

L’analisi tecnica di Digital Foundry promuove Saros, soprattutto nella sua versione PS5 Pro. La nuova esclusiva Housemarque appare solida, spettacolare e costruita attorno a un obiettivo preciso: mantenere i 60 fps anche nelle fasi più caotiche. Il gioco punta molto su effetti particellari, proiettili fisici e dissolvenze visive elaborate, ma riesce a restare leggibile durante l’azione. Su PS5 base l’esperienza rimane valida, ma emergono compromessi più evidenti nella pulizia dell’immagine. La differenza principale la fa il PSSR, che su PS5 Pro garantisce una resa più nitida e stabile. Secondo l’analisi di Digital Foundry, Saros rappresenta un’evoluzione importante per Housemarque dopo Returnal.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Saros convince Digital Foundry su PS5 Pro, ma su PS5 base c’è qualche compromesso

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