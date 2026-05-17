L’atteso life simulator inZOI, inizialmente previsto per la PlayStation 5, è stato ufficialmente rinviato al 2027. Gli sviluppatori hanno annunciato che preferiscono dedicare più tempo alla fase di rifinitura del gioco, senza fornire dettagli sulle motivazioni specifiche del ritardo. La conferma della data di uscita è arrivata attraverso comunicati ufficiali, lasciando i fan in attesa di ulteriori aggiornamenti. La decisione è stata condivisa come scelta per garantire un prodotto finale di qualità.

È ufficiale: inZOI non vedrà la luce del sole sulla PlayStation 5 prima del 2027. Gli sviluppatori hanno ritenuto che il rinvio, a favore di un’esperienza di gioco rifinita, fosse più importante. Il team, in un messaggio pubblicato questa settimana, racconta di aver riflettuto per molto tempo sulle modalità migliori per affrontare lo sviluppo sulla PS5. Un programma analogo è stato affrontato anche per la versione PC, per questo inZOI è stato rilasciato in Accesso Anticipato. Si allunga l’attesa per gli utenti PS5: inZOI è stato rinviato al 2027. Gli sviluppatori, quando hanno rilasciato il titolo del life simulator, avevano bisogno di back continui per comprendere quali cambiamento apportare durate il lavoro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - InZOI si fa attendere su PS5: l’acclamato life simulator rinviato al 2027

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