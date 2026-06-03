Il 3 giugno 2026, una campagna di prevenzione dei tumori della pelle è stata avviata da un'azienda del settore orafo. L'iniziativa, rivolta ai dipendenti, prevede uno screening dermatologico realizzato in collaborazione con la Lilt. L'obiettivo è promuovere la prevenzione e sensibilizzare sul tema della salute della pelle. La campagna si inserisce nelle attività dell'azienda volte a tutelare il benessere dei lavoratori.

Arezzo, 3 giugno 2026 – Una campagna di prevenzione dei tumori della pelle. E' l'obiettivo dell'iniziativa promossa da Unoaerre e dedicata ai dipendenti del gruppo, che conferma l'attenzione dell'azienda al benessere delle persone e alla cultura della prevenzione. Partner è la Lilt di Arezzo, realtà del volontariato locale radicata in tutta Italia e nota per la capillare diffusione del messaggio della prevenzione primaria, secondaria e terziario. "Concretamente - riporta una nota - si comincerà con la campagna di prevenzione dei tumori della pelle, il giorno 8 giugno. Circa 300 dipendenti di Unoaerre e delle aziende... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - UnoAerre punta sulla prevenzione della salute: per i dipendenti, screening dermatologico con partner la Lilt

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