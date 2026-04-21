Salute della donna all' Ingrassia l' H open week con screening gratuiti per la prevenzione oncologica

Domani, 22 aprile, all’ospedale Ingrassia di Palermo si apre l'(H) open week dedicato alla salute femminile, promosso dalla Fondazione Onda Ets. L’iniziativa prevede screening gratuiti per la prevenzione oncologica e si inserisce in un programma nazionale rivolto alla promozione della medicina di genere. L’evento si svolge nell’ambito di una campagna che mira a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione per le donne.

Prende il via domani (martedì 22 aprile) all’ospedale Ingrassia di Palermo l’(H) open week sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda Ets, iniziativa nazionale dedicata alla prevenzione e alla medicina di genere. Fino al 29 aprile, il nosocomio di corso Calatafimi offrirà un articolato.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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(H)OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA: LE INIZIATIVE DEL 22 APRILE . Leggi qui la notizia tinyurl.com/nnhnvrvh x.com