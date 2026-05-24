Un nuovo progetto di screening contro i tumori è stato avviato in diverse aree della regione. L’iniziativa prevede controlli gratuiti e periodici per le fasce di popolazione più a rischio. Parallelamente, sono stati potenziati i servizi di assistenza per i pazienti in fase di cura e post-terapia. La campagna coinvolge anche attività di sensibilizzazione sulla prevenzione e sulla fragilità sociale legata alla malattia.

Nel cuore di un dibattito sempre più urgente sulla salute pubblica, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori LILT Milano Monza Brianza rilancia il proprio ruolo centrale nella prevenzione oncologica e nell’assistenza ai pazienti, intrecciando dati, testimonianze e nuovi progetti che guardano al futuro della sanità territoriale. A fare il punto è Marianna Pucciarelli, protagonista di un lungo confronto su Fast News Platform, dedicato al valore della prevenzione e alla necessità di un sistema sempre più integrato tra strutture sanitarie, terzo settore e cittadini. La prevenzione come priorità assoluta. Il messaggio che emerge con forza è uno: la prevenzione resta l’arma principale contro i tumori. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Prevenzione, cure e fragilità sociale: LILT Milano Monza Brianza rilancia la sfida contro i tumori tra screening, assistenza e nuovi progetti sanitari

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