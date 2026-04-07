Dallo street food alla cena conviviale | cosa mangiavano gli antichi romani a Ercolano

A Ercolano, antica città romana sepolta dall’eruzione vulcanica, si possono scoprire le tracce di cosa mangiavano gli abitanti. Le rovine hanno restituito resti di alimenti e strumenti usati in cucina, offrendo uno sguardo sulla dieta quotidiana. Dallo street food alle occasioni più formali, le testimonianze archeologiche mostrano una varietà di piatti e pratiche alimentari che caratterizzavano la vita di allora.

Un viaggio nel tempo non farebbe provare le stesse emozioni che si provano visitando Ercolano. Gemella di Pompei, con cui condivise la stessa tragica fine. Sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e riscoperta per caso nel 1710, Ercolano era qualcosa di diverso dalla più celebre vicina. Non una città di commerci e traffici, ma una località balneare d’élite, raffinata, frequentata dalla nobiltà romana. Lo raccontano ancora oggi i suoi edifici: la Casa del Bicentenario, la Casa dell’Argo, la straordinaria Villa dei Papiri. Strutture a più piani, mosaici intatti, persino resti in legno carbonizzato, conservati in modo eccezionale dalla colata piroclastica che la seppellì. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Dallo street food alla cena conviviale: cosa mangiavano gli antichi romani a Ercolano Street Food, Italia migliore al mondo: dalla Campania alla Sicilia, ecco dove (e cosa) mangiareIl 2026 si apre con una conferma storica per la cucina italiana: secondo le recenti classifiche globali di TasteAtlas 2025/2026, l'Italia è stata... Leggi anche: Gli antichi romani assediarono Pompei con micidiali mitragliatrici arcaiche: lo suggerisce uno studio Temi più discussi: Parco archeologico di Ercolano, gli scavi diventano inclusivi con ?Cultura senza barriere; Come mangiavano nell’antica Ercolano? C’è un nuovo itinerario che lo racconta; Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026: il Lunedì di Napoli da Vivere. Dallo street food alla cena conviviale: cosa mangiavano gli antichi romani a ErcolanoAl Parco Archeologico di Ercolano un itinerario racconta la cultura gastronomica della città sepolta dal Vesuvio nel 79 d.C ... panorama.it I cibi dell'antica Ercolano: dallo street food ai banchetti dei ricchiIl cibo e le abitudini culinarie degli abitanti dell'antica Ercolano, distrutta insieme a Pompei dall'eruzione del 79 d.C., raccontano uno spaccato della vita quotidiana dell'epoca romana. Al Parco ... ilmattino.it Pane, vino e pesce. Ad #Ercolano un itinerario gratuito sull’archeologia del cibo, a partire dalle strade della città, dove si incontrano i thermopolia, piccoli locali che oggi ci raccontano la vita e le abitudini quotidiane degli abitanti della città. x.com MAV Museo Archeologico Virtuale | Ercolano - facebook.com facebook