IBLA, artista proveniente da Agrigento, ha vinto il concorso “Per Chi Crea” 2025 con il suo nuovo progetto discografico. Il progetto ha ricevuto il sostegno del Ministero della Cultura e della Società Italiana degli Autori ed Editori. L'artista ha raggiunto oltre 4 milioni di streaming e ha costruito una community di più di 100.000 follower.

IBLA, artista agrigentina che ha superato i 4 milioni di stream e fidelizzato una community di oltre 100.000 follower, entra oggi in una nuova fase del suo percorso. Il suo progetto discografico è infatti tra i vincitori della nuova edizione di “Per Chi Crea”, un riconoscimento nazionale che grazie al sostegno del MiC – Ministero della Cultura e SIAE, accompagnerà la realizzazione di un lavoro in cui la tradizione siciliana viene riletta attraverso una scrittura e una produzione pienamente contemporanee. La selezione, ufficializzata nelle graduatorie pubblicate lo scorso 23 febbraio, premia una progettualità chiara, in un contesto in cui la musica è spesso costretta a misurarsi con la velocità del mercato, l’esposizione e il consumo rapido. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - IBLA tra i vincitori di “Per Chi Crea” 2025: il nuovo progetto discografico ottiene il sostegno del MiC e di SIAE

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