IBLA tra i vincitori di Per Chi Crea 2025 | il nuovo progetto discografico ottiene il sostegno del MiC e di SIAE

Da atomheartmagazine.com 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

IBLA, artista proveniente da Agrigento, ha vinto il concorso “Per Chi Crea” 2025 con il suo nuovo progetto discografico. Il progetto ha ricevuto il sostegno del Ministero della Cultura e della Società Italiana degli Autori ed Editori. L'artista ha raggiunto oltre 4 milioni di streaming e ha costruito una community di più di 100.000 follower.

IBLA, artista agrigentina che ha superato i 4 milioni di stream e fidelizzato una community di oltre 100.000 follower, entra oggi in una nuova fase del suo percorso. Il suo progetto discografico è infatti tra i vincitori della nuova edizione di “Per Chi Crea”, un riconoscimento nazionale che grazie al sostegno del  MiC – Ministero della Cultura  e  SIAE, accompagnerà la realizzazione di un lavoro in cui la tradizione siciliana viene riletta attraverso una scrittura e una produzione pienamente contemporanee. La selezione, ufficializzata nelle graduatorie pubblicate lo scorso 23 febbraio, premia una progettualità chiara, in un contesto in cui la musica è spesso costretta a misurarsi con la velocità del mercato, l’esposizione e il consumo rapido. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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