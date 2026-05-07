Portraits on stage 2025 | ecco i vincitori

La Rete interregionale Portraits on stage ha annunciato i vincitori della quinta edizione del bando di residenza 2025. Il premio è rivolto a giovani compagnie o artisti under 35 e mira a sostenere progetti artistici inediti di spettacolo dal vivo che affrontano il tema dell’arte figurativa. La selezione riguarda proposte che si sono distinte tra numerose candidature provenienti da diverse regioni. I vincitori saranno coinvolti in un percorso di residenza dedicato alla realizzazione dei loro progetti.

La Rete interregionale Portraits on stage è lieta di annunciare i vincitori della quinta edizione del Bando di residenza Portraits on stage 2025 per giovani compagnie o artisti under 35, volto al sostegno di progetti artistici inediti di spettacolo dal vivo declinanti il tema dell’arte figurativa.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Manfredonia, due giovani protagonisti dello stage per la Juniores Cup 2025/26Il progetto giovani del Manfredonia Calcio non è solo una promessa, ma una realtà consolidata che proietta i nostri ragazzi ai vertici del calcio... Premio Giornalistico Rossella Minotti 2025, i vincitoriMilano, 4 marzo 2026 – Quel sorriso dolce è quello che più manca alla redazione del Giorno, dove Rossella ha lavorato per quasi tutta la sua vita... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Portraits on stage 2025: ecco i vincitori; Compagnie vincitrici di Portraits; Shinobi: Art of Vengeance su PS5, la recensione del ritorno di Joe Musashi con il SEGA Villains Stage DLC; Compagnie vincitrici di Portraits. Compagnie vincitrici di PortraitsLa Rete interregionale Portraits on stage ha annunciato i vincitori della quinta edizione del Bando di residenza Portraits on ... lanazione.it Bando di residenza Portraits on stage 2025 per giovani compagnie o artisti under 35La rete interregionale Portraits on Stage nasce dalla messa a confronto delle esperienze di compagnie teatrali e titolari di residenze artistiche che, spesso in collaborazione con Musei, Gallerie ... lanazione.it PORTRAITS: A portrait ,of a portrait artist, drawing a portrait. At dusk, in Florence. - facebook.com facebook