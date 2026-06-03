Università di Milano | partono i nuovi corsi online della Statale
Sono stati annunciati due nuovi corsi online dell'Università di Milano. Per ottenere crediti formativi attraverso l’esperienza lavorativa precedente, si devono seguire specifiche procedure di riconoscimento. I percorsi disponibili sono due e sono accessibili tramite piattaforma digitale, offrendo opportunità di studio a distanza per studenti interessati a formazione accademica senza presenza in aula. I dettagli sui requisiti e le modalità di iscrizione sono illustrati nelle comunicazioni ufficiali dell'ateneo.
Come si ottengono i crediti formativi grazie all'esperienza lavorativa pregressa?. Quali sono i due nuovi percorsi di studio disponibili online?. Come si conciliano le lezioni telematiche con gli esami in presenza?. Chi fornirà l'assistenza tecnica e accademica durante il corso?.? In Breve Iscrizioni aperte dal 3 giugno 2026 per i nuovi percorsi telematici.. Esami in presenza a Milano limitati a tre occasioni per anno accademico.. Riconoscimento massimo di 48 CFU per esperienze lavorative pregresse.. Piattaforma Moodle gestisce moduli da 18 a 30 CFU con 40 ore studio.. L’Università di Milano apre le porte digitali: partono oggi le iscrizioni per i nuovi corsi della Statale Open. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Federico Silvio Toniato - Ca' Foscari Honorary Fellowship
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