Università di Milano | partono i nuovi corsi online della Statale

Notizia in breve

Sono stati annunciati due nuovi corsi online dell'Università di Milano. Per ottenere crediti formativi attraverso l’esperienza lavorativa precedente, si devono seguire specifiche procedure di riconoscimento. I percorsi disponibili sono due e sono accessibili tramite piattaforma digitale, offrendo opportunità di studio a distanza per studenti interessati a formazione accademica senza presenza in aula. I dettagli sui requisiti e le modalità di iscrizione sono illustrati nelle comunicazioni ufficiali dell'ateneo.