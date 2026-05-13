Maturità 2026 partono i corsi di formazione online per i Commissari Iscrizione aperte da oggi 13 maggio
Da oggi, 13 maggio, è possibile iscriversi ai corsi di formazione online rivolti ai Commissari per la Maturità 2026. La piattaforma Scuola Futura ospita il primo percorso di formazione dedicato a chi sarà coinvolto nell'organizzazione e nella gestione degli esami. Le iscrizioni sono aperte e i corsi sono accessibili tramite il sito dedicato, con l’obiettivo di preparare i partecipanti alle attività previste per le prove di fine ciclo.
Maturità 2026: nell'ambito della Formazione delle Commissioni Esame di Maturità, da oggi 13 maggio è disponibile su Scuola Futura il primo percorso online. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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