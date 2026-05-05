L'università ha annunciato il lancio di tre nuovi corsi online gratuiti dedicati all'intelligenza artificiale responsabile. Questi corsi sono rivolti a professionisti che desiderano aggiornare le proprie competenze e a studenti interessati a entrare nel settore, evidenziando come la conoscenza di questa tecnologia sia diventata sempre più richiesta in vari ambiti lavorativi. La proposta formativa mira a diffondere competenze pratiche e teoriche in un settore in rapida evoluzione.

Pisa, 5 maggio 2026 – Comprendere l'intelligenza artificiale non è più una competenza riservata a chi lavora nel settore tecnologico: è una skill trasversale, sempre più richiesta a chi è già nel mondo del lavoro e vuole aggiornare le proprie competenze e a chi si sta formando per entrarci. Per rispondere a questa esigenza, l'Università di Pisa mette a disposizione tre nuovi corsi online gratuiti dedicati all'AI responsabile, accessibili a tutti sulla piattaforma nazionale Edvance e fruibili singolarmente o come percorso integrato all'interno della serie "Intelligenza Artificiale Responsabile". I tre corsi affrontano altrettanti pilastri dell'uso consapevole dell'intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Intelligenza artificiale responsabile: l'Università lancia tre nuovi corsi online gratuiti

OLLAMA INTELLIGENZA ARTIFICIALE GRATIS sul TUO COMPUTER - CORSO COMPLETO per tutti

Notizie correlate

Intelligenza artificiale responsabile: tre nuovi corsi online gratuiti su privacy, equità e trasparenza dell'AIComprendere l'intelligenza artificiale non è più una competenza riservata a chi lavora nel settore tecnologico: è una skill trasversale, sempre più...

Polo Sna Calabria, al via due nuovi corsi formativi: contabilità sanitaria e intelligenza artificiale“Nel mese di maggio il Polo Sna Calabria terrà due nuovi corsi formativi indirizzati al personale della Pubblica Amministrazione calabrese e dedicati...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Intelligenza Artificiale: pubblicata la norma UNI 11621-8; AI responsabile: a Pisa tre nuovi corsi online gratuiti su privacy, equità e trasparenza dell'AI; IA in ambito sanitario: uno studio altoatesino mostra quadro variegato; L’intelligenza artificiale accelera la guerra, ma ne complica il controllo: l’uso dell’AI nell’operazione Epic Fury.

Intelligenza artificiale responsabile: l'università lancia tre nuovi corsi online gratuitiFormazione certificata su piattaforma Edvance. Un percorso integrato per capire e usare l'intelligenza artificiale in modo consapevole: dai dati ai modelli linguistici ... msn.com

L’Italia vara il primo standard europeo sui profili professionali nell’intelligenza artificiale: cosa è previsto con 12 nuove professioniLa norma UNI 11621-8:2026 definisce dodici figure professionali per l’ecosistema AI, dal Chief AI Officer al Research Scientist, in coerenza con l’AI Act europeo e la legislazione nazionale ... orizzontescuola.it

Nell'immagine, frutto dell'intelligenza artificiale, si vede un gruppo di giovani tifosi nerazzurri intenti a bruciare la maglia del Napoli - facebook.com facebook

L’ingresso dell’intelligenza artificiale nella scuola viene spesso letto in termini funzionali: efficienza, supporto, automazione. Una simile prospettiva è tuttavia insufficiente. La questione centrale non riguarda gli strumenti, ma la trasformazione del… x.com