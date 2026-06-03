L'università di Verona si conferma tra le prime 2000 al mondo secondo la classifica del Center for World University Rankings, pubblicata per il 2026. La graduatoria evidenzia un quadro nazionale in crisi, con molte università italiane scese di posizione o fuori dalla lista. La classifica si basa su criteri come ricerca, insegnamento e reputazione internazionale. Nessun ateneo italiano si trova tra i primi 1000, mentre Verona mantiene la sua posizione in un contesto complessivo di declino.

Il Center for World University Rankings (Cwur) ha pubblicato la nuova classifica mondiale “Global 2000” per l'anno 2026, rivelando un panorama decisamente preoccupante per il sistema accademico italiano. Il 79% delle università del nostro Paese ha perso terreno rispetto ai rilevamenti precedenti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UNIVERSITÀ TELEMATICA come funziona Q&A

Notizie e thread social correlati

Nella classifica mondiale delle università brilla anche l'ateneo scaligeroL'università di Verona si inserisce tra le migliori al mondo, confermando il proprio ruolo in un contesto accademico internazionale molto competitivo.

Classifica Mondiale MotoGP 2026: Bezzecchi resiste al comando, Marquez si avvicinaMarco Bezzecchi mantiene la prima posizione nella classifica del Mondiale MotoGP 2026 dopo la Sprint Race del Gran Premio di Spagna, disputata sul...

Temi più discussi: Università, classifica mondiale: ateneo scaligero resiste in un quadro nazionale critico; Migliori atenei, la classifica: l'Università degli Studi di Perugia nella top 2,2% mondiale; Ranking Cwur delle università: Parma, docenti di valore mondiale, ma l'ateneo segue l'andamento in calo nazionale: è al 408° posto; Migliori università d'Italia, la classifica Cwur 2026.

IL QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2026 CERTIFICA PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA LA PRESENZA DI UN ATENEO ITALIANO NELLA TOP 100 MONDIALE: IL POLITECNICO DI MILANO È AL 98° POSTO su oltre 1.500 università classificate in x.com

Sapienza prima in Italia ma arretra nella classifica mondialeLa Sapienza mantiene il primo posto tra le università italiane, ma perde terreno nella classifica mondiale. È quanto emerge dall’edizione 2026 del Global 2000, uno dei principali ranking internazional ... rainews.it

Università, la classifica Cwur: le italiane arretrano. Assalto delle cinesi e troppo pochi fondi per la ricercaLa Sapienza guida la classifica delle italiane ma è soltanto 129esima. Quattro atenei su cinque perdono posizioni. Il tema dei finanziamenti e la competizione globale ... corriere.it