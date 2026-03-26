L'università di Verona si inserisce tra le migliori al mondo, confermando il proprio ruolo in un contesto accademico internazionale molto competitivo. La sua posizione nella classifica globale mette in evidenza il riconoscimento di un istituto che si confronta con le università più rinomate a livello internazionale, rafforzando la propria presenza nel panorama accademico mondiale.

Il rapporto Qs World University Rankings premia la ricerca e la qualità dell'università veronese con un significativo balzo in avanti in medicina, biologia e letteratura In un panorama accademico sempre più competitivo e interconnesso, l'università di Verona riafferma con determinazione il proprio ruolo di protagonista, emergendo come un polo d’eccellenza in grado di misurarsi con i giganti della formazione mondiale. L’edizione 2026 del Qs World University Rankings, una delle valutazioni più autorevoli del settore che ha passato sotto la lente d’ingrandimento oltre seimila atenei in tutto il globo, ha confermato la solidità dell’istituzione scaligera. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Nella classifica mondiale delle università brilla anche l'ateneo scaligero

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