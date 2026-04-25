Marco Bezzecchi mantiene la prima posizione nella classifica del Mondiale MotoGP 2026 dopo la Sprint Race del Gran Premio di Spagna, disputata sul circuito di Jerez. La gara, quarta tappa della stagione, si è conclusa con Bezzecchi ancora al comando, mentre Marc Marquez si è avvicinato in classifica. La competizione prosegue con le prossime tappe in calendario.

Marco Bezzecchi si conferma al comando della classifica del Mondiale MotoGP 2026 al termine della Sprint Race del GP di Spagna, quarta tappa stagionale andata in scena sul circuito di Jerez. Il centauro della Aprilia è caduto e ha marcato uno zero pesante, rimanendo comunque in testa alla graduatoria con 81 punti e quattro lunghezze nei confronti dello spagnolo Jorge Martin, suo compagno di squadra caduto sul tracciato bagnato in terra iberica. Lo spagnolo Pedro Acosta si è inserito in terza piazza, a 21 punti di distacco dalla vetta e con la speranza di giocarsela fino in fondo con la sua KTM. Marc Marquez ha vinto la Sprint Race nonostante...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiale MotoGP 2026: Bezzecchi resiste al comando, Marquez si avvicina

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Dicevamo che il mondiale può ripartire da Jerez per Marc: prima di tutto sul piano fisico, dove ha confermato di stare bene, ma ora serviranno riscontri concreti anche in termini di prestazione. La classifica lo colloca al quarto posto, un risultato che gli garantisc - facebook.com facebook