Conferenza stampa Ashley Cole il tecnico inglese si presenta al Cesena | Devo dare la mia impronta con le mie idee spero di cambiare il calcio italiano

Ashley Cole si presenta come nuovo allenatore del Cesena durante una conferenza stampa. Il tecnico inglese ha dichiarato di voler imprimere la sua impronta alla squadra e di sperare di portare cambiamenti nel calcio italiano. La conferenza si è svolta con la presenza dei media, e Cole ha risposto alle domande sulla sua visione e sui primi obiettivi.

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