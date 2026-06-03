Union Brescia pari senza scossa contro l’Ascoli | al Rigamonti finisce 1-1 tutto rinviato al ritorno

Il match tra Union Brescia e Ascoli si è concluso con un pareggio 1-1 al Rigamonti. La partita, interrotta un giorno prima, è stata ripresa e portata a termine senza modifiche al risultato. La squadra di casa dovrà ora affrontare la sfida di ritorno in trasferta, dove si deciderà il risultato finale. La situazione rimane invariata e tutto sarà deciso nella prossima gara.

L’Union Brescia dovrà giocarsi le proprie carte nella sfida di ritorno. Il recupero del match interrotto il giorno precedente contro l’Ascoli non regala infatti il guizzo atteso ai biancazzurri, che chiudono sull’1-1 e rimandano ogni verdetto alla gara in programma al Del Duca.La ripresa. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Brescia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Union Brescia-Ascoli (playoff martedì 02 giugno 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Grande equilibrio e pochi gol al RigamontiMartedì 2 giugno alle 21:15 si gioca il match di ritorno dei playoff di serie C tra Union Brescia e Ascoli.

Rigamonti sott’acqua, Union Brescia-Ascoli si ferma sull’1-1: partita rinviata a staseraLa partita tra Union Brescia e Ascoli è stata sospesa a circa 30 minuti dalla fine, con il punteggio di 1-1, a causa di pioggia intensa.

Temi più discussi: Capolavoro Crespi, il Brescia torna da Salerno con un pari che fa sperare; Union Brescia, pari amaro a Vercelli (0-0). E il Vicenza scappa; Serie C, Brescia-Ascoli è la finale dei playoff. Eliminate Salernitana e Catania; Chi va in finale tra Ascoli, Catania, Brescia e Salernitana in caso di parità tra andata e ritorno? Il regolamento dei Playoff di Serie C.

Playoff Serie C, andata semifinali: Crespi nel finale regala un pari prezioso all'Union Brescia sul campo della Salernitana picenotime.it/it/pagine/59F8… #seriec #playoffseriec x.com

Union Brescia-Ascoli 1-1: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Union Brescia-Ascoli di Martedì 2 giugno 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la finale dei playoff di Serie C ... calciomagazine.net

Union Brescia-Ascoli, la finale: Corini: Una sconfitta per tutti giocare senza tifosi ospitiAlla vigilia della finale d'andata dei playoff di Serie C contro l'Ascoli (clicca qui per leggere le dichiarazioni di Francesco Tomei), in programma martedì sera al Rigamonti, il tecnico dell'Union ... tuttomercatoweb.com