Rigamonti sott’acqua Union Brescia-Ascoli si ferma sull’1-1 | partita rinviata a stasera

La partita tra Union Brescia e Ascoli è stata sospesa a circa 30 minuti dalla fine, con il punteggio di 1-1, a causa di pioggia intensa. La gara, prevista per la serata, è stata rinviata e si giocherà questa sera. La sospensione è avvenuta mentre mancavano circa mezz'ora al termine del match.

Quella che doveva essere una serata di calcio si è trasformata in una lunga attesa sotto la pioggia. La finale d'andata tra Union Brescia e Ascoli è stata sospesa quando mancava circa mezz'ora al termine, con il risultato fermo sull'1-1.L’interruzioneIl nubifragio abbattutosi sul Rigamonti ha. 🔗 Leggi su Today.it

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