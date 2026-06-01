Martedì 2 giugno alle 21:15 si gioca il match di ritorno dei playoff di serie C tra Union Brescia e Ascoli. Al Rigamonti si registra un equilibrio con pochi gol segnati. La sfida deciderà quale squadra si aggiudicherà l’ultimo posto disponibile in serie B per la prossima stagione. Le formazioni sono state annunciate, e le quote di scommessa indicano un match incerto. Nessun dettaglio sui marcatori o sugli eventuali cambi di formazione è stato comunicato.

Ultimo atto dei playoff di serie C e una tra Union Brescia e Ascoli andrà a completare l’organico della serie cadetta nella prossima stagione. Le rondinelle sono venute fuori alla distanza, costruite da mister Corini con una forte intelaiatura difensiva venuta fuori anche durante la stagione regolare. Nei playoff la squadra ha incassato appena 1 gol in 4 gare, vincendo senza troppi problemi sia contro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Union Brescia-Ascoli (playoff martedì 02 giugno 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Grande equilibrio e pochi gol al Rigamonti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Union Brescia-Ascoli (playoff martedì 02 giugno 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Union Brescia e Ascoli si giocherà martedì 2 giugno alle 21:15, valido come ultimo atto dei playoff di serie C.

Union Brescia-Salernitana (playoff mercoledì 27 maggio 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Grande equilibrio al “Rigamonti”La partita tra Union Brescia e Salernitana si è conclusa con un pareggio di 1-1, grazie a un gol di Crespi nel recupero.

Temi più discussi: Serie C, Brescia-Ascoli è la finale dei playoff. Eliminate Salernitana e Catania; Brescia-Ascoli, biglietti in prelazione fino alla mezzanotte di sabato 30; Union Brescia-Ascoli, la finale playoff di Serie C: orario, dove vederla (in tv e streaming) e regolamento; Chi viene promosso e va in B se dopo Brescia-Ascoli ed Ascoli-Brescia tra andata e ritorno c'è parità: cosa succede? Il regolamento della finale dei Playoff di Serie C.

Union Brescia-Ascoli, probabili formazioni della finale d'andata dei playoff al Rigamonti picenotime.it/it/pagine/59F8… #playoffseriec #UnionBresciaAscoli x.com

Serie C, Union Brescia e Ascoli si giocano la Serie B: dove vedere la finale playoffDopo le promozioni di Vicenza, Arezzo e Benevento resta un solo posto disponibile per la Serie B 2026/27. Union Brescia e Ascoli si sfidano nella doppia finale ... sportface.it

In Finale Play-Off saremo contro l'Ascoli. L'Andata in casa e il Ritorno in trasferta. reddit

Dove vedere Union Brescia-Ascoli in tv e streaming: canale, orario, formazioniCome guardare la partita della finale playoff di Serie C tra Brescia e Ascoli: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com