Unicredit obiettivo già conseguito Più solida la presa su Commerz
Unicredit ha superato l’obiettivo di acquisizione di una quota nel capitale di Commerzbank, consolidando la sua posizione. Le adesioni all’offerta pubblica di scambio sono aumentate più rapidamente del previsto, portando a una crescita significativa delle partecipazioni. La strategia ha portato a un rafforzamento della presenza del gruppo nel settore bancario europeo. La conclusione dell’offerta è prevista nei prossimi giorni, con i dettagli delle quote trasferite ancora da definire.
Adesioni in crescita un po’ a sorpresa, almeno nei tempi, per l’ Offerta pubblica di scambio di Unicredit su Commerzbank: il gruppo guidato da Andrea Orcel – emerge dagli aggiornamenti della quarta settimana dell’Ops lanciata a metà marzo – è infatti arrivato a detenere il 34,35% in azioni della banca tedesca dal precedente 26,77%. Con le adesioni che in genere crescono sotto data di chiusura, non con tanto anticipo. Un risultato che per ora porta la banca a dichiarare di aver conseguito "l’obiettivo fissato all’avvio dell’offerta, ovvero il superamento della soglia del 30%, finalizzato a garantire certezza sulla propria partecipazione e preservare flessibilità per eventuali acquisizioni di ulteriori quote successivamente, al presentarsi di opportunità di mercato". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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