Unicredit obiettivo già conseguito Più solida la presa su Commerz

Notizia in breve

Unicredit ha superato l’obiettivo di acquisizione di una quota nel capitale di Commerzbank, consolidando la sua posizione. Le adesioni all’offerta pubblica di scambio sono aumentate più rapidamente del previsto, portando a una crescita significativa delle partecipazioni. La strategia ha portato a un rafforzamento della presenza del gruppo nel settore bancario europeo. La conclusione dell’offerta è prevista nei prossimi giorni, con i dettagli delle quote trasferite ancora da definire.