Unicredit spinge su Commerz | Acquisizione inevitabile

Unicredit si concentra sul mercato italiano mentre osserva da vicino le mosse del settore bancario internazionale. Recentemente, si sono intensificate le voci riguardo a una possibile acquisizione di Commerzbank da parte di altre istituzioni finanziarie, considerata da alcuni come un passaggio quasi scontato. Le discussioni tra gli operatori del settore continuano a concentrarsi sulle future strategie di consolidamento e sulle implicazioni per il panorama bancario europeo.

di Antonio Troise Un occhio al mercato italiano, per seguire le evoluzioni del risiko senza, per ora, prenderne parte. E un altro alla Germania, dove Unicredit continua a puntare su Commerzbank. Ieri si è fatto sentire l’amministratore delegato, Andrea Orcel, che, in un’intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, non ha avuto dubbi: "l’acquisizione della banca tedesca è inevitabile". Sono fiducioso, ha aggiunto, che "alla fine l’acquisizione si concretizzerà perché la logica industriale è chiara e, in fin dei conti, non si può sfidare la gravità". Orcel, però, ha anche lanciato due messaggi. Il primo è che, se non dovesse andare in porto l’operazione con Unicredit, ci sarà un "altro soggetto che la realizzerà".🔗 Leggi su Quotidiano.net

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