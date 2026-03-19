Commerz Unicredit pronta al rilancio

L’amministratore delegato di Unicredit ha annunciato la disponibilità a un confronto diretto con Commerzbank, invitando le parti a discutere apertamente le proprie preoccupazioni. La proposta riguarda un dialogo che si svolge da circa tre mesi e mira a trovare possibili soluzioni condivise. La comunicazione si concentra sull’intenzione di avviare un confronto trasparente e costruttivo tra le due banche.

Prima l'Europa. L'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, da una parte allunga una mano verso i tedeschi di Commerzbank ai quali chiede un confronto «diretto e costruttivo in cui tutte le parti mettono sul tavolo le proprie preoccupazioni» in una finestra di dialogo «da 12 settimane». Dall'altra, ricorda che Unicredit è «fiera» delle radici italiane, ma ormai si è evoluta in un modello paneuropeo e sul fronte delle acquisizioni ormai guarda oltre confine. «Questo non vuol dire che non potremmo partecipare a un maggior consolidamento in Italia se ci provassimo», ha proseguito Orcel, «ma significa che ragioniamo in primo luogo con un'ottica paneuropea». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Commerz, Unicredit pronta al rilancio Articoli correlati Leggi anche: Juventus, rilancio per Mateta: pronta nuova offerta al Crystal Palace Leggi anche: Unicredit pronta a rivedere l’Ops. Prove di dialogo con Commerzbank Contenuti utili per approfondire Commerz Unicredit pronta al rilancio Temi più discussi: Unicredit, Commerzbank pronta a sedersi al tavolo per discutere l’offerta. Orcel aveva avvertito il governo dell’ops; Commerz, Unicredit pronta al rilancio; La lenta scalata di Unicredit a Commerzbank; Commerzbank apre a Orcel: Ma ci serve una proposta. Orcel: l'Offerta su Commerz serve a uccidere lo stalloL'offerta pubblica di scambio volontaria lanciata da UniCredit su Commerzbank per superare il 30% del capitale ha «un obiettivo principale: rompere lo stallo. La situazione degli ... ilmessaggero.it UniCredit-Commerz, Orcel punta al dialogo: Offerta per rompere lo stalloDopo il blitz su Commerzbank, l’a.d. di UniCredit Andrea Orcel rilancia il confronto tra le parti. Aperture prudenti dalla ceo Bettina Orlopp, mentre Fitch Ratings evidenzia opportunità e rischi dell’ ... msn.com Il manager non chiude alla possibilità di ricalibrare l’offerta di scambio con azioni Unicredit che ha lanciato lunedì scorso. L’apertura dell’ad di Commerz Bettina Orlopp non è passata inosservata e un confronto con vertici e governo potrebbe aprire a nuovi sce - facebook.com facebook Orcel (Unicredit) a Commerz: «Confrontiamoci e mettiamo sul tavolo le carte. Pronti a rivedere l’Ops» x.com