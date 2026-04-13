Il leader politico ha chiesto al presidente della Repubblica ungherese di dimettersi immediatamente, dopo aver presentato una richiesta di mandato per la formazione di un nuovo governo. La richiesta è stata comunicata in seguito a una conversazione tra le parti, senza ulteriori dettagli sui motivi alla base di questa richiesta. La situazione politica nel paese si è intensificata con questa richiesta di dimissioni.

Magyar ha invitato il presidente ungherese Tamás Sulyok a dimettersi immediatamente, dopo avergli chiesto di conferirgli il mandato per formare un governo. Ha inviato lo stesso messaggio ad altri dirigenti statali nominati da Viktor Orbán. Durante la campagna elettorale, Tisza ha accusato questi funzionari di rappresentare gli interessi del partito. “Chiedo al presidente della Repubblica di chiedere immediatamente al vincitore di formare un governo e poi di lasciare l’incarico. Chiedo a tutti i burattini che sono stati al potere negli ultimi 16 anni di fare lo stesso“, ha detto. Ha citato i presidenti di Curia, Ufficio giudiziario, Corte suprema e Corte costituzionale, Corte dei conti, Autorità per la concorrenza economica e Autorità per i media.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Ungheria, Magyar: ‘il Presidente della Repubblica si dimetta immediatamente’

Ungheria, Magyar: ‘il Presidente della Repubblica si dimetta immeditamente’Magyar ha invitato il presidente ungherese Tamás Sulyok a dimettersi immediatamente, dopo avergli chiesto di conferirgli il mandato per formare un...

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