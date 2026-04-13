Ungheria Magyar | ‘il Presidente della Repubblica si dimetta immeditamente’

Il leader di un partito politico ungherese ha chiesto al presidente della repubblica di dimettersi subito, dopo avergli chiesto di affidargli l’incarico di formare un nuovo governo. La richiesta è arrivata in seguito a un colloquio tra i due, durante il quale è stato affrontato il tema della formazione del governo. La situazione politica nel paese si sta evolvendo in modo rapido, con questa richiesta che ha attirato l’attenzione dei media locali.

Magyar ha invitato il presidente ungherese Tamás Sulyok a dimettersi immediatamente, dopo avergli chiesto di conferirgli il mandato per formare un governo. Ha inviato lo stesso messaggio ad altri dirigenti statali nominati da Viktor Orbán. Durante la campagna elettorale, Tisza ha accusato questi funzionari di rappresentare gli interessi del partito. “Chiedo al presidente della Repubblica di chiedere immediatamente al vincitore di formare un governo e poi di lasciare l’incarico. Chiedo a tutti i burattini che sono stati al potere negli ultimi 16 anni di fare lo stesso“, ha detto. Ha citato i presidenti di Curia, Ufficio giudiziario, Corte suprema e Corte costituzionale, Corte dei conti, Autorità per la concorrenza economica e Autorità per i media.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ungheria, Magyar: ‘il Presidente della Repubblica si dimetta immeditamente’ L’Ungheria volta pagina, dopo 16 anni finisce l’era Orbán: chi è il nuovo presidente Péter MagyarLe elezioni parlamentari del 12 aprile 2026 segnano una svolta per l’Ungheria, decretando la fine di un’era politica durata 16 anni. Leggi anche: Ungheria chiama Europa: con Magyar presidente festeggia anche Bruxelles, Trump e Putin perdono il loro cavallo di Troia