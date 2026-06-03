Un’Europa più forte è possibile ma tutto ha un prezzo

Le proposte di modifica ai meccanismi decisionali dell’Unione Europea continuano a ripetersi senza cambiamenti concreti. La discussione sembra ripercorrere sempre gli stessi passaggi, senza avanzamenti significativi. Non ci sono state novità sostanziali nelle proposte presentate, e la questione rimane aperta senza una risoluzione definitiva. La dinamica delle proposte si ripete costantemente, senza che si arrivino a decisioni concrete o a modifiche effettive nei processi decisionali.

Le proposte di modifica dei meccanismi decisionali europei sono come il giorno della marmotta, la stessa scena che si ripete all’infinito. Al gioco partecipa anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: «Il piano A è andare avanti a ventisette. Ma se ciò non fosse possibile, il Trattato prevede una cooperazione rafforzata». Con questa frase, pronunciata lo scorso febbraio davanti al Parlamento europeo durante il dibattito sulla competitività e sul rapporto Draghi, von der Leyen ha aperto esplicitamente alla possibilità di un’Europa a più velocità. Intesa come strumento pragmatico per «abbattere le barriere che ci impediscono di essere un vero gigante globale». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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