Osimana più forte di tutto | resta in 9 ma riprende l’Urbino
Osimana 1 Urbino 1 OSIMANA: Verdini, Falcioni (34’ st Alessandroni), Caruso, Ercoli, Pagliarini (12’ st Severini), Pigini, Manini (1’ st Cantarini, 34’ st Marchesini), Domizi, Mafei (12’ st Buonaventura), Russo (21’ st Mancini), Persiani. Panchina: Forconesi, Marchesini, Modesti, Taborro. All. Labriola. URBINO: Bartolini, Pedinelli, Boccioletti (40’ st Rinella), De Sanctis (47’ st Fraternali), Riggioni, Bellucci, Cusimano, Morelli (47’ st Innocenti), Altobello, Eco, Fiorani (13’ st Gurini). Panchina: Angeloni, Mazzaferri, Tamagnini, Natale, Palazzi, All. Mariani. Arbitro: Eletto di Macerata. Reti: 40’ pt Morelli, 45’ st Ercoli. Note – Ammoniti: espulsi al 36’ pt Domizi per gioco violento e al 25’ st Persiani per doppia ammonizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Articoli correlati
Inter, arriva l'Arsenal: non è imbattibile, ma resta la più forte d'EuropaAttenta, Inter: martedì a San Siro arriva una delle squadre più forti d’Europa, se non la più forte.
Leggi anche: Olimpiadi, le pagelle: Eileen Gu più forte di tutto, 9,5. Nhl da 2, ma meglio tardi che mai
Una raccolta di contenuti su Osimana più forte di tutto resta in 9...
Discussioni sull' argomento ECCELLENZA. L' Urbino ripresa al fotofinish dall'Osimana; I pronostici in Eccellenza. Tolentino e Sangiustese possono fare bene; Urbino si mangia le mani, l’Osimana pareggia in nove contro undici; L’Osimana in doppia inferiorità numerica impatta contro l’Urbino.
Rinato all’Osimana, quattro gare di cui tre al Diana per l’obiettivo playoffECCELLENZA - Russo autore di due gol di fila nei successi contro Chiesanuova e Sangiustese. Arrivato a metà anno ora ci crede Continua a coltivare le ambizioni play-off d'Eccellenza distanti una lungh ... youtvrs.it
Incredibile al "Diana" #Osimana #Urbino #Eccellenza facebook