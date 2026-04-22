Xbox Game Pass cambia tutto | prezzo più basso ma niente Call of Duty al lancio

Microsoft ha annunciato una riduzione significativa del prezzo di Xbox Game Pass in Europa, rendendo il servizio più accessibile agli utenti. Tuttavia, la società ha comunicato che al lancio non sarà disponibile il gioco Call of Duty, evitando di inserirlo nel catalogo iniziale del servizio. La modifica dei prezzi e l’assenza del titolo più atteso sono le due novità principali di questa mossa.

Microsoft decide di cambiare passo e lo fa con una mossa immediatamente percepibile: il prezzo di Xbox Game Pass scende in modo netto anche in Europa. Il piano Xbox Game Pass Ultimate passa a circa 21,99 € al mese, mentre PC Game Pass si assesta intorno ai 12,99 €. Un taglio concreto, che abbassa la barriera d’ingresso e rende il servizio ancora più competitivo nel panorama degli abbonamenti. Non si tratta di una semplice promozione temporanea, ma di una scelta strutturale che indica chiaramente la direzione presa da Microsoft. L’obiettivo è ampliare la base utenti, attirando sia nuovi giocatori sia chi era rimasto in attesa di un prezzo più accessibile.🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Xbox Game Pass cambia tutto: prezzo più basso ma niente Call of Duty al lancio Notizie correlate Call of Duty WWII: 4 DLC e Season Pass a soli 12,99 su XboxUna chiave digitale per Xbox, valida a livello mondiale, è disponibile oggi al prezzo di £12. Call of Duty: Modern Warfare 4 era inizialmente un gioco di lancio per la nuova console Xbox, secondo un insiderSecondo nuove indiscrezioni, Call of Duty: Modern Warfare 4 avrebbe dovuto accompagnare il debutto della prossima generazione Xbox. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Xbox Game Pass cala di prezzo, ma i futuri Call of Duty non arriveranno più al Day One; Xbox Game Pass: prezzi in calo e niente Call of Duty al day one; Xbox Game Pass è diventato troppo costoso per i giocatori, secondo la nuova CEO di Xbox; Xbox Game Pass costa di meno, Microsoft abbassa i prezzi ma toglie Call of Duty al day one. Xbox Game Pass cala di prezzo, ma i futuri Call of Duty non arriveranno più al Day OneIl Game Pass, in controtendenza con il resto del settore tecno logico, è calato di prezzo ufficialmente, con un grosso risparmio per i giocatori. multiplayer.it Xbox Game Pass scende di prezzo e passa a 20,99 euro al mese, niente più Call of Duty al day oneMicrosoft rivede la propria strategia per Xbox Game Pass con un doppio cambiamento che riguarda sia i prezzi che il catalogo. A partire da oggi, Game Pass Ultimate scende passa da 26,99 a 20,99 euro a ... it.ign.com Stiamo abbassando il prezzo di Xbox Game Pass Ultimate. I futuri titoli di Call of Duty arriveranno su Xbox Game Pass Ultimate circa un anno dopo il lancio. Potrai continuare a giocare ai titoli di COD già presenti, a centinaia di giochi su console e PC, inoltre a facebook Novitï¿½ per Xbox Game Pass: Microsoft abbassa il prezzo e toglie CoD al lancio x.com