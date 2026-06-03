Un’estate insolitamente mite si è registrata oltre i confini dello spazio. Lo slogan “I need Space” viene utilizzato per esprimere il desiderio di libertà e di spazio personale. La frase suggerisce una richiesta di maggiore libertà, anche se il termine “Space” può essere interpretato sia come spazio fisico che come spazio mentale. La stagione ha mostrato temperature più basse del normale rispetto agli anni precedenti.

Lo slogan può sembrare un po’ presuntuoso: I need Space. Ho bisogno dello Space. Ma anche di spazio. Di libertà. Di vita. Un gioco di parole su cui lo staff della discoteca riccionese ha costruito la propria filosofia. In cima alla classifica dei club italiani più prestigiosi, lo Space ha scalato in un anno dieci posizioni piazzandosi al 26esimo al mondo. Fabrizio Tamburini si è appuntato i numeri come una medaglia al petto. Responsabile della comunicazione, Tamburini siede nella cabina di regia del locale atterrato tre anni fa dal mitologico universo di Ibiza. Una sfida colossale, una scommessa economica che solo i prossimi anni diranno se è stata vinta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un’estate mite oltre i confini dello Space

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