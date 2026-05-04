Sky accende l’estate dello sport | si parte con gli Internazionali poi oltre 90 appuntamenti

L’estate sportiva di Sky comincia con gli Internazionali e prosegue con oltre 90 eventi tra atletica, nuoto, volley maschile e femminile, e competizioni di motori. La programmazione include anche tornei europei di varie discipline e altre manifestazioni sportive di rilievo. Gli appassionati avranno a disposizione un calendario ricco di appuntamenti, trasmessi in diretta e in differita, per seguire le principali competizioni della stagione.

A Roma il tennis apre la grande estate dello sport targata Sky. Da domani, con il via degli Internazionali Bnl d’Italia, parte una stagione da oltre 90 appuntamenti e più di 6.800 ore di eventi live su Sky e in streaming su NOW. Il primo grande palcoscenico sarà la terra rossa del Foro Italico: 13 giorni di torneo, oltre 500 ore in diretta, fino a 6 canali dedicati, Diretta Tennis per seguire tutti i campi e una partita al giorno del tabellone maschile anche in chiaro su TV8. In campo, insieme ai protagonisti del circuito, anche la squadra del racconto Sky: da Paolo Bertolucci a Flavia Pennetta, da Ivan Ljubicic a Renzo Furlan, con studi, analisi, interviste e aggiornamenti continui.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sky accende l’estate dello sport: si parte con gli Internazionali, poi oltre 90 appuntamenti Notizie correlate Gli Internazionali d’Italia aprono la grande estate di Sky Sport: 90 appuntamenti e 6.800 ore di sport live da maggio a settembreDal Foro Italico parte una stagione senza precedenti: tennis, calcio, 4 Europei, un Mondiale, motori, volley, basket, rugby e molto altro. Leggi anche: La grande estate dello sport di Sky parte da Roma e avrà quasi 7000 ore di programmazione Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: House of the Dragon 3 accende l’estate: il teaser trailer rivela la data tra guerra, tradimenti e draghi; Grazia a Minetti, il Quirinale scrive al Ministero per chiarimenti; Riccardo Scamarcio, stasera in tv il suo gioiello dimenticato da tutti: il cult 'snobbato' con Vittoria Puccini; I film in onda in TV stasera, giovedì 30 aprile 2026: l'esperienza terrificante di Tom Hanks. Sky Sport accende l’estate: cinque mesi di grandi eventi, il tennis apre la stagione del grande sportA Roma si alza il sipario sulla grande estate di Sky Sport. Da domani prendono il via gli Internazionali BNL d’Italia, primo appuntamento di cinque mesi di sport senza interruzioni su Sky e in streami ... milanosportiva.com Sky accende l’estate dello sport: si parte con gli Internazionali, poi oltre 90 appuntamentiDagli europei di atletica e nuoto all'eurovolley maschile e femminile, passando per i motori e i mondiali di basket donne: oltre 6800 ore di eventi live per 5 mesi di sport senza pause ... gazzetta.it Dove il cielo incontra la natura. Querceto si accende dei colori della primavera, tra luce, silenzi e meraviglia. --- Where the sky meets nature. Querceto comes alive with the colours of spring — light, silence and wonder. . . . #castelloginoridiquerceto #castellogin - facebook.com facebook