Space Meetings Veneto chiama a raccolta la filiera dello spazio
A Venezia prende il via oggi Space Meetings Veneto 2026, un evento di tre giorni dedicato alle innovazioni nel settore spaziale. La manifestazione riunisce professionisti, aziende e istituzioni coinvolti nello sviluppo di tecnologie che espandono l’industria spaziale. L’obiettivo è condividere idee e presentare progetti legati alla nuova economia dello spazio, con attenzione alle opportunità e alle sfide del settore.
Si apre oggi a Venezia Space Meetings Veneto 2026, tre giorni dedicati alla nuova economia dello spazio e alle tecnologie che ne stanno ampliando il perimetro industriale. In programma dall’11 al 13 maggio, l’evento riunisce oltre 250 aziende da 26 Paesi, 150 buyer internazionali, 190 speaker e più di 500 studenti. La formula punta su conferenze, incontri B2B, workshop, area espositiva, sessioni per startup e momenti di confronto con investitori e agenzie. Nel capoluogo veneto arriva una parte rilevante della catena industriale che oggi sostiene la space economy. Ci sono prime contractor come Leonardo, Airbus e Thales Alenia Space, realtà...🔗 Leggi su Formiche.net
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