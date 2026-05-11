Space Meetings Veneto chiama a raccolta la filiera dello spazio

A Venezia prende il via oggi Space Meetings Veneto 2026, un evento di tre giorni dedicato alle innovazioni nel settore spaziale. La manifestazione riunisce professionisti, aziende e istituzioni coinvolti nello sviluppo di tecnologie che espandono l’industria spaziale. L’obiettivo è condividere idee e presentare progetti legati alla nuova economia dello spazio, con attenzione alle opportunità e alle sfide del settore.

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