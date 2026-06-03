L’Unesco ha annunciato che non ci saranno delegati russi tra gli invitati all’evento di Verona. Il rappresentante ha affermato che l’obiettivo è organizzare un grande evento incentrato sull’internazionalità, sottolineando l’assenza di partecipanti provenienti dalla Russia. La decisione riguarda esclusivamente la partecipazione di delegati russi, senza altre specifiche sul resto dei partecipanti.

“Siamo tutti uniti per riuscire a fare un grande evento che ha nell’internazionalità la sua forza. Noi quella sera porteremo a Verona 100 delegati dell’ Unesco, li faremo assistere a un grande evento, con grandi artisti così che loro possano apprezzare la bellezza di due ricevimenti che loro hanno già dato, che è quello dell’arte e del canto lirico e quello della cucina italiana. Gli offriremo un grande spettacolo di musica dedicato alla canzone napoletana classica, perché il nostro prossimo obiettivo è far riconoscere a livello mondiale, come patrimonio dell’umanità, la canzone classica napoletana”. Così il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, a margine della conferenza stampa di lancio di ‘ Campioni del mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Unesco, Mazzi: "Non ci saranno delegati russi tra gli invitati a Verona"

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