Biennale l’Ue | stop ai fondi se ci saranno i russi Salvini | volgare ricatto

La Commissione europea ha annunciato l’avvio di una procedura per sospendere o revocare i finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia, in risposta alla riapertura del padiglione russo, chiuso dal 2022. La decisione arriva dopo aver valutato che l’evento si è svolto senza rispettare le restrizioni imposte dall’Unione Europea nei confronti della Russia. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune figure politiche che hanno definito la mossa come un ricatto.

Roma, 11 aprile 2026 – La Commissione europea ha avviato la procedura per congelare o revocare i fondi alla Biennale di Venezia per aver permesso alla Russia di riaprire il "suo" padiglione, chiuso dal 2022. La notizia, anticipata da La Repubblica, è stata confermata da fonti della Commissione Ue. La decisione - secondo quanto riporta il quotidiano - è stata comunicata ufficialmente al presidente della fondazione Pietrangelo Buttafuoco con una lettera. Il mittente è l'Agenzia esecutiva per l'istruzione e la cultura, articolazione della Commissione Ue. L'istituzione culturale avrà trenta giorni per chiarire la propria posizione o fare retromarcia.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Biennale, l’Ue: stop ai fondi se ci saranno i russi. Salvini: volgare ricatto Biennale di Venezia, l’Ue mette alle strette Buttafuoco: «Via i fondi se ci saranno i russi»La Commissione europea ha avviato la procedura per congelare o revocare i fondi alla Biennale di Venezia. Biennale nel mirino dell’Ue: rischio stop ai fondiLa decisione diPietrangelo Buttafuocodi riaprire il padiglione russo, chiuso dal 2022, ha innescato una reazione immediata da parte dellaCommissione... Conflitto tra Russia e Ucraina, Matteo Salvini: Non vorrei che coi soldi degli italiani si ...