Un evento gravel si terrà sulle strade della Valdichiana. La manifestazione è prevista per il 3 giugno 2026 e coinvolgerà appassionati di ciclismo su terreni misti. L’iniziativa si svolgerà in diverse tappe, con percorsi che attraversano paesaggi rurali e strade secondarie della zona. La partecipazione è aperta a ciclisti di vari livelli, con l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso questa disciplina.

Arezzo, 3 giugno 2026 – Un’avventura gravel sulle strade della Valdichiana. L’appuntamento sarà da venerdì 5 a domenica 7 giugno quando Marciano della Chiana ospiterà la seconda edizione de La Chianina UBA - Unconventional Bike Adventure che, organizzata dall’associazione La Chianina Asd insieme alla community GravelAlò, rinnoverà una manifestazione unica nel suo genere nel panorama nazionale dove le due ruote diventeranno veicolo di sport, turismo, incontri e intrattenimento. Questo evento aggregherà appassionati da tutta la penisola in sella a bici gravel, mountain bike ed e-bike a cui verranno assegnate due tracce con percorsi non competitivi da vivere lentamente e autonomamente tra borghi, strade bianche, sentieri, natura e panorami, con l’obiettivo di accompagnare alla scoperta della bellezza e della ricchezza della vallata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un’avventura gravel sulle strade della Valdichiana con La Chianina UBA

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