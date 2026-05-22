Un giro tra le cantine della Valdichiana con il primo Chianina Social Raid

Il primo “Chianina Social Raid” ha portato i partecipanti a visitare alcune cantine della Valdichiana durante la manifestazione La Chianina Ciclostorica 2026. L’evento si svolge il 22 maggio 2026 e coinvolge appassionati di ciclismo e appassionati di vini locali. La manifestazione include un percorso che attraversa diverse aziende vinicole della zona, offrendo l’opportunità di conoscere le produzioni e le atmosfere delle cantine. La giornata si inserisce nel calendario di eventi dedicati alla promozione del territorio e dei suoi prodotti.

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Arezzo, 22 maggio 2026 – Un giro tra le cantine della Valdichiana arricchirà La Chianina Ciclostorica 2026. Tra le novità della dodicesima edizione del festival dedicato al ciclismo storico rientrerà il primo “Chianina Social Raid” che sabato 13 giugno, con partenza alle 10.00 da Marciano della Chiana, proporrà una pedalata libera tra paesaggi, sapori e socialità. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il programma della manifestazione con un’esperienza aperta a ogni tipologia di bicicletta, vintage o moderna, pensata per vivere il territorio in modo lento e autentico attraverso un itinerario dove il ciclismo tornerà a essere un veicolo di promozione delle eccellenze locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un giro tra le cantine della Valdichiana con il primo “Chianina Social Raid” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tre percorsi tra le bellezze della Valdichiana per La Chianina Ciclostorica 2026Arezzo, 21 marzo 2026 – Tre percorsi sui pedali tra le ricchezze e le bellezze della Valdichiana per la dodicesima edizione de La Chianina... Cantine Aperte al Valdichiana VillageValdichiana Designer Village si prepara ad accogliere l’edizione 2026 di “Anteprima Cantine Aperte per il Meyer”, appuntamento che unisce vino,...