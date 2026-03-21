Arezzo il 21 marzo 2026: tre percorsi ciclistici attraversano le zone più suggestive della Valdichiana in occasione della dodicesima edizione de La Chianina Ciclostorica. L’evento coinvolge appassionati e ciclisti amatoriali che si preparano a pedalare tra paesaggi caratterizzati da storia e natura. La manifestazione si svolge in una giornata dedicata alle due ruote e alle bellezze del territorio.

Arezzo, 21 marzo 2026 – Tre percorsi sui pedali tra le ricchezze e le bellezze della Valdichiana per la dodicesima edizione de La Chianina Ciclostorica. L’evento, in programma domenica 14 giugno, tornerà a riunire centinaia di appassionati dall’Italia e dall’estero a Marciano della Chiana che saranno accompagnati alla scoperta della vallata tra borghi, paesaggi e strade bianche, proponendo un’esperienza di sport, aggregazione, tradizioni, sapori e turismo lento a stretto contatto con il territorio. In quest’ottica, gli organizzatori dell’associazione La Chianina hanno strutturato tre percorsi di diverse lunghezze per favorire la partecipazione di ciclostorici con ogni preparazione e per far tappa tra i luoghi più rappresentativi di ben cinque Comuni della Valdichiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre percorsi tra le bellezze della Valdichiana per La Chianina Ciclostorica 2026

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