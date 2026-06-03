Un’app che premia chi si disconnette di più | arriva ‘Lockbox’

Notizia in breve

Un’app chiamata ‘Lockbox’ è stata sviluppata per promuovere la disconnessione tra utenti, in particolare in ambito lavorativo e scolastico. L’app si installa sugli smartphone e mira a incentivare il distacco dai dispositivi digitali, premiando chi riesce a disconnettersi più a lungo. La funzione principale è quella di rendere questa attività condivisa tra colleghi o studenti, favorendo un approccio collettivo alla gestione del tempo online e offline.