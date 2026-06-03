Un’app che premia chi si disconnette di più | arriva ‘Lockbox’
Un’app chiamata ‘Lockbox’ è stata sviluppata per promuovere la disconnessione tra utenti, in particolare in ambito lavorativo e scolastico. L’app si installa sugli smartphone e mira a incentivare il distacco dai dispositivi digitali, premiando chi riesce a disconnettersi più a lungo. La funzione principale è quella di rendere questa attività condivisa tra colleghi o studenti, favorendo un approccio collettivo alla gestione del tempo online e offline.
Un’ applicazione di benessere digitale pensata per le organizzazioni. Lockbox entra negli smartphone con la promessa di rendere la disconnessione un’attività di gruppo per colleghi e studenti. Creata da Giulia Violati e Simone D’Amico, l’app dallo slogan “ disconnettersi per riconnettersi ” punta a trasformare il progressivo distaccarsi dalla tecnologia in una sfida virtuosa. “Una soluzione che permette a dipendenti o studenti di decidere da quali app vogliono disconnettersi – spiega la co-fondatrice Giulia Violati – Per ogni minuto di disconnessione l’utente guadagna monete digitali con cui può riscattare premi come biglietti per il cinema, concerti, cene e viaggi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Notizie e thread social correlati
L’università Federico II premia gli studenti ‘offline’, libri e abbonamenti in palestra per chi si disconnetteL’università degli Studi di Napoli Federico II ha annunciato il lancio di #benesseredigitale UniNA, un progetto volto a incentivare un utilizzo più...
Dipendenza da smartphone? Arriva l’app LockBox per premiare gli studenti con abbonamenti in palestra e sconti se studiano senza distrazioniUn'università italiana ha introdotto un sistema che premia gli studenti che riducono l'uso dello smartphone durante lo studio.
Tecnologia, un’app che premia chi si disconnette di più: arriva 'Lockbox'(LaPresse) Un’applicazione di benessere digitale pensata per le organizzazioni. Lockbox entra negli smartphone con la promessa di rendere ... stream24.ilsole24ore.com
Un’app che premia il detox digitale, la sfida Luiss contro l’abuso dei socialL’Università Luiss Guido Carli di Roma lancia una soluzione pionieristica in Europa per combattere la dipendenza da social media e promuovere un uso equilibrato del digitale tra studentesse e studenti ... rainews.it