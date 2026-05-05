L’università Federico II premia gli studenti ‘offline’ libri e abbonamenti in palestra per chi si disconnette

L’università degli Studi di Napoli Federico II ha annunciato il lancio di #benesseredigitale UniNA, un progetto volto a incentivare un utilizzo più equilibrato degli strumenti digitali tra gli studenti. Tra le iniziative previste, ci sono premi come libri e abbonamenti in palestra destinati a chi si disconnette dagli strumenti digitali e si dedica ad attività offline. La proposta mira a promuovere un approccio più consapevole alla tecnologia nell’ambiente universitario.

Napoli, 5 maggio 2026 – L’ Università degli Studi di Napoli Federico II lancia #benesseredigitale UniNA, un progetto innovativo che promuove un uso più sano, consapevole ed equilibrato degli strumenti digitali tra gli studenti dell’Ateneo e non solo. L’iniziativa, presentata oggi presso l’Aula Magna Storica dell’Università Federico II, integra tecnologia, incentivazione concreta e certificazione delle competenze, con l’obiettivo di trasformare la disconnessione da semplice scelta individuale a pratica misurabile, motivante e riconosciuta. Al centro del progetto c’è LockBox, l’app che consente di bloccare volontariamente le applicazioni che creano più distrazioni durante le sessioni di studio, aiutando gli studenti a ridurre le interruzioni e a migliorare concentrazione, rendimento e benessere psicologico.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’università Federico II premia gli studenti ‘offline’, libri e abbonamenti in palestra per chi si disconnette Notizie correlate Leggi anche: Napoli, Baglioni incontra gli studenti dell'Università Federico II: "Io architetto credente ma non praticante" Claudio Baglioni tra gli studenti della Federico IITra le armonie del complesso cinquecentesco di San Marcellino, tra pietre antiche, affreschi e memorie stratificate, la musica ha incontrato il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L'Università Federico II celebra gli 80 anni del Programma Fulbright; Ricerca, Federico II nella top five in Italia: Agraria, ingegneria e chimica le eccellenze; L'Università Federico II ospita la Conferenza ILIS 2026 sulle trasformazioni del sapere nell’era post-digitale; L'Università Federico II di Monte Sant'Angelo cambia: marciapiedi larghi 6 metri in via Cinthia e nuovo parco. L’università Federico II premia gli studenti ‘offline’, libri e abbonamenti in palestra per chi si disconnetteL’ateneo napoletano ha lanciato ‘Benessere digitale’, un progetto per che promuove un uso più consapevole del telefonino. Al centro c’è Lockbox, l’app che blocca le distrazioni ... quotidiano.net L'INIZIATIVA - L’Università degli Studi di Napoli Federico II lancia #benesseredigitale UniNA, app per disconnettersi dal digitale durante lo studioL’Università degli Studi di Napoli Federico II lancia #benesseredigitale UniNA, un progetto innovativo che promuove un uso più sano, consapevole ed equilibrato degli strumenti digitali tra gli student ... napolimagazine.com Mobrici, cantautore ed ex frontman dei Canova, ha collaborato con l’amico e produttore Federico Nardelli (che ha lavorato anche con Jovanotti, Gazzelle, Fulminacci e Colapesce Dimartino) alla realizzazione del suo terzo album da solista, “Supernova”. In occ - facebook.com facebook «Nulla in mundo pax sincera». Marianna Mappa canta Vivaldi, diretta da Federico Guglielmo sul podio della nostra Orchestra alla Chiesa di Fantin x.com