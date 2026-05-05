Dipendenza da smartphone? Arriva l’app LockBox per premiare gli studenti con abbonamenti in palestra e sconti se studiano senza distrazioni

Un'università italiana ha introdotto un sistema che premia gli studenti che riducono l'uso dello smartphone durante lo studio. Attraverso un'app chiamata LockBox, gli iscritti possono ricevere sconti e abbonamenti in palestra se dimostrano di dedicarsi agli studi senza distrazioni digitali. La novità è stata riportata da un quotidiano nazionale e mira a incentivare un approccio più concentrato alla preparazione degli esami.

Spegnere il telefono mentre si preparano gli esami può trasformarsi in un vantaggio concreto. L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha lanciato un’iniziativa interessante per i suoi iscritti, segnalata sulle pagine del Quotidiano Nazionale. Il programma si chiama #benesseredigitale UniNA e nasce per incoraggiare un rapporto più sano con i dispositivi elettronici. L’idea di fondo è semplice e vuole gratificare chi riesce a staccare gli occhi dallo schermo per dedicarsi ai libri. In un’epoca di iperconnessione continua, mantenere il focus sui manuali universitari diventa una sfida quotidiana. Le continue notifiche tendono a frammentare l’apprendimento, riducendo spesso il rendimento e aumentando i livelli di stress.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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